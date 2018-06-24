معلومات باستعداد المهربين للموسم.. خطة لمواجهة تهريب الأضاحي

بدء وضع ترتيبات وتفعيل جهاز الشرطة الزراعية لمكافحة تهريب الأضاحي

لجنة الأزمة: خطة لمواجهة تهريب الأضاحي

أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، اليوم الأحد، عن بدء وضع ترتيبات وتفعيل جهاز الشرطة الزراعية لمكافحة تهريب الأضاحي، وذلك مع اقتراب موسم الأضاحي وانتشار تهريب الأضاحي الليبية إلى دول الجوار.

وقالت اللجنة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنها توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن «الدول المجاورة بالتنسيق مع العصابات المحلية والدولية وبعض الشركات الموردة للمواشي بسعر الاعتماد، باشروا في تجهيز الحظائر لاستقبال المواشي المهربة من ليبيا لسد العجز في ثرواتهم الحيوانية وتغطيته من الجانب الليبي».

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس جهاز الشرطة الزراعية، ومديري الفروع في المنطقة الغربية ومناطق الجبل ورئيس لجنة الأزمة ميلاد الهجرسي، لتفعيل الأجهزة التي تحمل مأمورية الضبط القضائي والمناط بها مكافحة تهريب المواشي ودعمها وضمها للقوة التي تعمل على مكافحة التهريب لضمان عدم تهريب الأضحية وارتفاع أسعارها خلال العيد المقبل.

وأضاف المنشور أن الاجتماع اتفق على تفعيل بوابات مشتركة للشرطة الزراعية بمساندة الأجهزة الأمنية الأخرى وتفعيل نقاط في الموانئ البحرية ومتابعة المواشي من لحظة وصولها حتى نقاط التوزيع وتجهيز حظيرتين لحجز الأضاحي المهربة وتوفير حماية لها والتنسيق مع الصحة البيطرية حتى استكمال الإجراءات عبر النيابات وإعادة بيعها للمواطنين وفق نصوص القانون.

بدء وضع ترتيبات وتفعيل جهاز الشرطة الزراعية لمكافحة تهريب الأضاحي

بدء وضع ترتيبات وتفعيل جهاز الشرطة الزراعية لمكافحة تهريب الأضاحي