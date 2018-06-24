معلومات باستعداد المهربين للموسم.. خطة لمواجهة تهريب الأضاحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 08:16 مساء
بدء وضع ترتيبات وتفعيل جهاز الشرطة الزراعية لمكافحة تهريب الأضاحي

لجنة الأزمة: خطة لمواجهة تهريب الأضاحي
أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، اليوم الأحد، عن بدء وضع ترتيبات وتفعيل جهاز الشرطة الزراعية لمكافحة تهريب الأضاحي، وذلك مع اقتراب موسم الأضاحي وانتشار تهريب الأضاحي الليبية إلى دول الجوار.

وقالت اللجنة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنها توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن «الدول المجاورة بالتنسيق مع العصابات المحلية والدولية وبعض الشركات الموردة للمواشي بسعر الاعتماد، باشروا في تجهيز الحظائر لاستقبال المواشي المهربة من ليبيا لسد العجز في ثرواتهم الحيوانية وتغطيته من الجانب الليبي».

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس جهاز الشرطة الزراعية، ومديري الفروع في المنطقة الغربية ومناطق الجبل ورئيس لجنة الأزمة ميلاد الهجرسي، لتفعيل الأجهزة التي تحمل مأمورية الضبط القضائي والمناط بها مكافحة تهريب المواشي ودعمها وضمها للقوة التي تعمل على مكافحة التهريب لضمان عدم تهريب الأضحية وارتفاع أسعارها خلال العيد المقبل.

وأضاف المنشور أن الاجتماع اتفق على تفعيل بوابات مشتركة للشرطة الزراعية بمساندة الأجهزة الأمنية الأخرى وتفعيل نقاط في الموانئ البحرية ومتابعة المواشي من لحظة وصولها حتى نقاط التوزيع وتجهيز حظيرتين لحجز الأضاحي المهربة وتوفير حماية لها والتنسيق مع الصحة البيطرية حتى استكمال الإجراءات عبر النيابات وإعادة بيعها للمواطنين وفق نصوص القانون.

بدء وضع ترتيبات وتفعيل جهاز الشرطة الزراعية لمكافحة تهريب الأضاحي
بدء وضع ترتيبات وتفعيل جهاز الشرطة الزراعية لمكافحة تهريب الأضاحي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي طرابلس يواصل استقطاب نجوم الأندية
رياضة عالمية
تسليم درع تكريم للإعلامي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
امرأة سعودية تقود «فورمولا 1»
منوعات
صحف عربية: موقف مجلس النواب من وضع الموانئ النفطية تحت الحماية الدولية
ليبيا
مرور بنغازي يقبل تسجيل السيارات بالصكوك المصدقة ويمهل أصحاب المركبات أسبوعًا
ليبيا
قائد البرازيل: أنا مصدوم.. نيمار أهانني في لقاء كوستاريكا
رياضة عالمية
«الوقت البديل» ينقذ ألمانيا من شبح «خروج البطل».. و«يخون» السويد
رياضة عالمية
تعرف على الشروط المعقدة لتأهل الأرجنتين
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟