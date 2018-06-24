«مالية الوفاق» تبحث إعادة تفعيل قرار منح سلف لـ«القابضة للطيران»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 07:56 مساء
وزير المالية المفوض يجتمع بمجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.

عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني اجتماعًا، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة سعيد الحضيري، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة المالية.

وأشار بيان لوزارة المالية إلى أن الاجتماع تطرق إلى بعض الموضوعات المستهدفة مناقشتها واتخاذ ما يلزم حيالها، وعلى رأسها تسييل بعض المبالغ لتغطية مصاريف الشركة للوفاء بالتزاماتها، ومناقشة مدى إمكانية زيادة رأسمال الشركة.

وأضاف البيان أنّ الاجتماع تطرق إلى إمكانية إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014 بشأن الموافقة لوزارة المالية على منح سلف مالية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، والنظر في مدى إمكانية إعفاء الشركة التابعة لها من غرامات التأخير؛ نظرًا للظروف والأحداث الخارجة عن إرادة الشركة.

وأوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على معالجة المشاكل المالية التي تمر بها الشركة، وذلك من خلال مخصصات وزارة المواصلات المدرجة بالترتيبات المالية لهذا العام، ووضع آلية لدراسة رأس المال وكيفية استثماره بشكل جيد، وخلق عائد ربحي وحافز استثماري.

وقرر الاجتماع تشكيل لجنة من وزير المالية المفوض والشركات القابضة وعضوية المراقب المالي بوزارة المواصلات، والتواصل الدائم بين إدارات وزارة المالية المختصة ووزارة المواصلات والجهات التابعة لها لحلحلة المشاكل التى تواجه سيرعمل الشركة والجهات التابعة لها.

وزير المالية المفوض يجتمع بمجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.
وزير المالية المفوض يجتمع بمجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.
وزير المالية المفوض يجتمع بمجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.
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