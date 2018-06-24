تواصل امتحانات النقل لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 24 يونيو 2018, 07:33 مساء

تتواصل هذه الأيام بمدينة سبها امتحانات النقل لطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017 - 2018 والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي.

وقال مدير مكتب شؤون التربية والتعليم بسبها النعاس الحافر لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد إن عدد الطلبة الذين تقدموا لأداء امتحانات النقل لهذا العام بلغ 33 ألف طالب وطالبة موزعين على حوالي 54 مدرسة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إضافة إلى 23 مدرسة للتعليم الخاص جميعها تؤدي الامتحانات بشكل طبيعي وعادي.

وأضاف مدير مدرسة خولة بنت الأزور للتعليم الأساسي بمنطقة سكرة في سبها، عمر التمتام لـ«بوابة الوسط» أن اليوم الرابع للامتحانات يسير بشكل جيد واللجان تعمل حسب توزيعها ولا يوجد غياب للطلبة، وهناك انضباط من الملاحظين والمعلمين، مشيرًا إلى أنهم تغلبوا على مشكلة نقص القرطاسية وتصوير الورق بالتعاون مع بلدية سبها.

وأفاد مصدر أمني «بوابة الوسط» اليوم الأحد، بتعرض بعض المدارس في مدينة سبها للسرقة والتخريب بشكل مستمر وملحوظ منذ فترة وكان آخرها يوم أمس السبت حيث تعرضت مدرسة طارق بن زياد لعملية سرقة وتخريب.

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