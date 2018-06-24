قبيل زيارة سالفيني.. السراج يبحث مع السفير الإيطالي ملف الهجرة

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يستقبل السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بيروني

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بيروني، قبيل زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى طرابلس غدًا الاثنين.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني عبر «الفيسبوك»، إلى أن اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وعددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الاجتماع إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية «التي تعد ليبيا أحد ضحاياها».

وأكد السراج، وفق البيان، أهمية التنسيق وتطوير التعاون بين البلدين لإيجاد حل شامل للمشكله، وهوما سيتم بحثه مع وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفينيو الذي سيزور ليبيا غدًا.

ولفت السفير الإيطالي في هذا الإطار إلى «النجاحات التي حققها خفر السواحل الليبي في عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر».

ومن المقرر أن يصل نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، طرابلس الاثنين المقبل، في زيارة قصيرة تستغرق ساعات، هي الأولى لمسؤول رفيع في حكومة تحالف (حركة خمس نجوم - رابطة الشمال) إلى ليبيا.

وأجندة الزيارة الخاطفة للمسؤول الإيطالي تتضمن لقاءات في طرابلس مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ونائبه في المجلس، أحمد معيتيق، إضافة إلى وزير الداخلية، عارف الخوجة.

وكان سالفيني، أشار لصحف إيطالية في وقت سابق إلى أن زيارته إلى ليبيا «لن تقتصر على الحديث عن المهاجرين وقوارب الهجرة»، بل أيضًا عن «شراكة اقتصادية للاستثمار في إنشاء الطرق والبنية التحتية والمستشفيات» بين روما وطرابلس الشرق.