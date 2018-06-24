السراج يبحث تفعيل اللجان المشتركة مع إسبانيا وعودة سفارتها إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 06:21 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يستقبل سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميغال

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، تفعيل عمل اللجان المشتركة مع إسبانيا وعودة سفارتها إلى طرابلس.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميغال، بحضور وزير الخارجية السيد محمد سيالة، وفق بيان لحكومة الوفاق عبر «الفيسبوك».

وأكد السفير الإسباني خلال اللقاء «دعم بلاده الكامل لحكومة الوفاق الوطني وجهود السراج لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، متطلعًا إلى «تطوير علاقات التعاون المشترك مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية إضافة للتعاون الثقافي».

من جانبه أشاد السراج بموقف إسبانيا الداعم لحكومة الوفاق الوطني ومسار التوافق في ليبيا، معبرًا في الوقت نفسه عن تطلعه إلى عودة السفارة الإسبانية لاستئناف عملها من مقرها في العاصمة طرابلس، لتأثيرها الإيجابي على عملية التنسيق والتواصل وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وعرض السراج مستجدات الموقف السياسي في ليبيا كما عدّد مجالات التعاون المتاحة، وبحث الاجتماع تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين.

ونقل السفير دعوة موجهة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيس إلى رئيس المجلس الرئاسي لزيارة رسمية لإسبانيا، وهو ما قبله السراج، على أن يتحدد موعدها فيما بعد عن طريق وزارة الخارجية.

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