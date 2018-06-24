العثور على جثمان جندي بالقوات الخاصة فُـقد الاتصال به في الهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 06:20 مساء
جنود من القوات الخاصة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية، اليوم الأحد، العثور على جثة أحد جنودها كان قد فُـقد الاتصال به خلال الاشتباكات التي شهدتها منطقة الهلال النفطي الأسبوع الماضي بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية أن الجثمان يعود للجندي فارس الجنجان التابع الكتيبة «302 صاعقة»؛ وكان قد «فُقِدَ به الاتصال أثناء دخول الخوارج على منطقة الهلال النفظي قبل أن تدحرهم القوات المسلحة الليبية عنها وتهزمهم شرهزيمة».

وتقدمت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية بأحر التعازي إلى أسرة الجندي فارس الجنجان الذي قضي أثناء أداء واجبه الوطني.

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