جهاز مكافحة الهجرة: إجراءات لترحيل 34 مهاجرًا جزائريًا إلى بلادهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 06:06 مساء
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الأحد، عن إجراءات لترحيل 34 مهاجر غير شرعي من الجزائريين إلى بلادهم.

وأشار بيان للجهاز عبر «فيسبوك» إلى أن مندوب القنصلية الجزائرية بقفصة التونسية زار اليوم الأحد جهاز مكافحة الهجره غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، حيث قام بتسجيل وتصوير وأخذ البيانات الشخصية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف البيان أن المهاجرين الجزائريين المقرر ترحيلهم، جرى إنقادهم الأسبوع الماضي على متن قارب مطاطي في عرض البحر كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية.

وأوضح الجهاز أن عودة المهاجرين الجزائريين إلى بلادهم مقررة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمندوب القنصلية الجزائرية بقفصة التونسية.

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحّل في وقت سابق العشرات من المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم من الجنسيات المغربية والجزائرية ومن نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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