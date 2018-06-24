«العليا للامتحانات» تناقش ترتيباتها النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 05:48 مساء
اللجنة العليا للامتحانات بوزارة التعليم

ناقشت اللجنة العليا للامتحانات بوزارة التعليم مع المسجلين العامين بالجامعات العامة والأكاديمية الليبية، ترتيباتها النهائية التي أعدتها بشأن توزيع المدارس على المقار الجامعية التي ستجرى بها امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الجاري (2017 - 2018).

وأشارت وزارة التعليم في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع الذي عُـقد بمقر إدارة الامتحانات بطرابلس، ناقش التصور النهائي الذي أقرته اللجنة بخصوص توزيع الطلبة المتقدمين للامتحانات على القاعات والمدرجات الجامعية المستهدفة، بالإضافة الى استعراض كشوف توزيع طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بلجان الامتحان، وذلك من أجل توفير كافة التسييرات والترتيبات اللازمة لهم.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج صيانة المقار الجامعية المستهدفة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية، كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة حصر الاحتياجات الفعلية من رؤساء لجان ومراقبين، وملاحظين.

يشار الى أن اللجنة العليا للامتحانات كانت قد أعلنت في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عن إمكان اللجان الامتحانية النهائية والمعتمدة موزعة على المقار الجامعية بمختلف المناطق والبلديات التعليمية بالبلاد.

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