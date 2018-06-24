ضبط 35 طنًا من الأسلاك النحاسية و7 بكرات كوابل كهربائية بالسواوة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 05:35 مساء
مصادرة المضبوطات بمنطقة السواوة. (صفحة قوة حماية وتأمين سرت على فيسبوك)

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، اليوم الأحد، أنها ضبطت كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية تقدر بنحو 35 طنًا، و7 بكرات لكوابل كهربائية، في مزرعة بمنطقة السواوة في سرت، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت قوة حماية وتأمين سرت أن العملية جاءت خلال مداهمة نفذتها عناصرها الأسبوع الماضي لمزرعة بمنطقة السواوة سرت تستخدمها عصابات تهريب النحاس والخردة موقعًا لتخزين مسروقاتها تمهيدًا لتهريبها خارج ليبيا.

وأكدت قوة حماية وتأمين سرت أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضية بالتنسيق مع مديرية أمن سرت، والنيابة العامة.

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