بينهم 26 طفلاً و22 امرأةً.. إنقاذ 97 مهاجرًا غير شرعي شمال زليتن

القوات البحرية الليبية تنقذ 97 مهاجرًا غير شرعي من أربع جنسيات أفريقية

أعلنت القوات البحرية الليبية، الأحد، إنقاذ 97 مهاجرًا غير شرعي من أربع جنسيات أفريقية (أرتيريا، إثيوبيا، غامبيا، نيجيريا) قبالة سواحل ليبيا، في عملية عبور إلى أوروبا بالبحر المتوسط خلال رحلات محفوفة بالمخاطر.

وأشار بيان للقوات البحرية إلى أن دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس (زورق رأس جدير) أنقذت اليوم الأحد 97 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم 26 طفلاً، و22 امرأة، كانوا على متن قارب مطاطي شمال منطقة زليتن.

وأوضح أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء طريق السكة .

وكانت القوات البحرية أعلنت أمس السبت عن انتشال خمس جثث وإنقاذ 210 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية قبالة سواحل ليبيا، خلال 24 ساعة، في 3 عمليات مختلفة.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.