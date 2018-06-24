لجنة الوقود والغاز: تفتيش منفذ رأس إجدير لمنع تهريب الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 03:46 مساء
تفتيش السيارات بمعبر رأس إجدير. (بوابة الوسط)

قالت لجنة الوقود والغاز، اليوم الأحد، إن عناصر الإدارة العامة للأمن المركزي يفتشون بشكل دقيق السيارات في منفذ رأس إجدير لمنع تهريب الوقود إلى تونس.

وأضافت اللجنة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن العاملين بفرع التمركزات الأمنية في رأس إجدير يعملون على منع عمليات التهريب والاختراقات الأمنية.

وشهدت الفترة الماضية معاناة بعض المدن الليبية، نتيجة نقص الوقود لأسباب مختلفة بعضها يرجع إلى انتشار عمليات التهريب، مما يفتح المجال للسوق السوداء، فضلاً عن عدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى بعض المناطق بسبب غياب عمليات التأمين على الطرق الرئيسية.

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