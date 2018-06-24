ألفا طالب وطالبة يواصلون امتحاناتهم بمدينة جادو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 03:39 مساء
طلاب يأدون الامتحانات في مدرسة بمدينة جادو. (بوابة الوسط)

تتواصل، اليوم الأحد، بمدينة جادو الامتحانات النهائية للدور الأول لطلبة السنوات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط للعام الدراسي 2018 - 2017 بمشاركة أكثر من ألفي طالب وطالبة.

ووفقًا لمكتب الإعلام والعلاقات بالمجلس البلدي جادو، فمن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى 28 يونيو الجاري، ضمن جدول موحد على مستوى بلدية جادو لمرحلتي الأساسي والمتوسط.

وفي سياق متصل يواصل مراقب التعليم بلدية جادو يوسف الهزهازي، برفقة مدير إدارة الامتحانات بمراقبة التعليم بجادو سليمان العزابي، زياراتهما التفقدية للمدارس والثانويات بالمدينة، وذلك للوقوف على سير عمل الامتحانات والاطلاع على الإجراءات التي اتخذت قبيل الامتحانات لضمان نجاح سير الامتحانات.

وذكر مكتب الإعلام أن لجان التصحيح على مستوى المؤسسات التعليمية لمرحلتي الأساسي والمتوسط والبالغ عددها 24 مدرسة باشرت عملها بداية من اليوم الأول للامتحانات وفقًا للخطة التي أعدتا إدارة الامتحانات بمراقبة التعليم ببلدية جادو.

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