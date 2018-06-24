الكهرباء: نعمل على إقناع «إنكا» للعودة واستئناف العمل في محطة أوباري

المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي خلال مؤتمر صحفي (صورة من شركة الكهرباء).

قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، إن الشركة ستكثف التواصل مع شركة «إنكا» التركية للعودة إلى طرابلس واستئناف العمل في محطة أوباري الغازية، عقب إطلاق المهندسين الأتراك.



وأوضح ساسي في مؤتمر صحفي لشركة الكهرباء، أن عودة طرح الأحمال كان بسبب توقف محطة أوباري، بعد خطف الموظفين الأتراك واحتراق محطة المفاتيح في الخمس، الأسبوع الماضي.



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وأكد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، أن الشركة كانت ستوفر 1000 ميغاوات لو استمرت عمليات الصيانة، مشيرًا إلى أن تراجع الشركات الفنية الأجنبية وتوقف أعمال الصيانة أثر في عمليات معالجة الشبكة.



وفي معرض حديثه، قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، إن الشركة في تواصل مستمر مع الشركات الكورية لمحاولة إقناعهم بالعودة إلى استئناف العمل في طرابلس، إلا أنه بعد خطف الموظفين الأتراك، حظرت الحكومة الكورية الجنوبية سفر مواطنيها إلى ليبيا.



وعن أعمال الصيانة بالوحدة الأولى في الخمس أفاد بأنها تحتاج إلى تغيير المفتاح نظرًا لتضررها بالحريق، ما تسبب في خروج أكثر من 500 ميغاوات من الخدمة.



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