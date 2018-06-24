«المرافق التعليمية»: تجاوزنا مستويات متقدمة في صيانة 169 مدرسة بغريان

جانب من أعمال الصيانة في مدارس غريان. (صورة من مصلحة المرافق التعليمية).

قال مكتب المشروعات في غريان، التابع لمصلحة المرافق التعليمية، إن أعمال الصيانة السريعة والشاملة التي أطلقتها المصلحة استهدفت 169 مدرسة موزعة على 12 منطقة تعليمية في غريان وبعض البلديات المجاورة لها.

وقالت مصلحة المرافق التعليمة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مشروع الصيانة في نسخته الخفيفة استهدف في مجمله صيانة دورات المياه وشبكات الكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى صيانة الأبواب والنوافذ وطلاء الجدران في بعض المدارس.

وأكدت مصلحة المرافق التعليمية، أن مراحل التنفيذ التي تكلفت 11 مليون دينار، خضعت بكاملها للمتابعة الفنية والهندسية من قبل فريق مكتب المشروعات والتأكيد على مطابقتها للمواصفات والمعايير المعمول بها داخل إدارة المشروعات.

وأوضحت المصلحة، أن مشروع صيانة المدارس الواقعة في نطاق خدمات مكتب المشروعات غريان وزعت أعماله وفق الاحتياج الفعلي للمدارس وتهالك المباني التعليمية ومرافقها الخدمية.

وتابعت أن أعمال الصيانة استهدفت 30 مدرسة بمنطقة غريان، ومدرستين بمنطقة فسانو، و13 مدرسة بمنطقة نسمة و23 مدرسة بمنطقة العربان، و8 مدارس بمنطقة الرابطة، و8 مدارس بمنطقة الشقيقة، و4 مدارس بمنطقة طبقة، و4 مدارس بمنطقة القريات، و21 مدرسة بمنطقة بني خليفة، و16 مدرسة بمنطقة بني نصير، و32 مدرسة بمنطقة القواسم.

ولفت التقرير إلى أن معدل إنجاز أعمال الصيانة في المشاريع كافة بلغت ما نسبته 100% باستثناء 13 مرفقًا تعليميًّا تشهد تعثرًا جراء تأخر بعض الشركات في ممارسة أعمالها، التي من المتوقع استكمال أعمال الصيانة فيها مع مطلع العام الدراسي المقبل.

وكانت مصلحة المرافق التعليمية أعلنت، في وقت سابق من العام الماضي، انطلاق مشروعها التنموي لصيانة 2000 مدرسة على مستوى كافة المناطق التعليمية في ليبيا، إضافة إلى إعادة إعمار المدارس المتضررة جراء الأحداث المسلحة في كل من مناطق زقزاو والعوينة وككلة وأبوسليم وسرت.