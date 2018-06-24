رئيس لجنة الوقود في بني وليد يوضح أسباب أزمة أسطوانات غاز الطهو بالمدينة

إحدى سيارات أسطوانات الغاز في بني وليد. (تصوير الصغير الحداد).

تعاني مدينة بني وليد نقصًا حادًا في أسطوانات غاز الطهو، فيما أرجعه رئيس لجنة الوقود والغاز بالغرفة الأمنية المشتركة بني وليد، علي البنداق، إلى «عدم التزام المستودعات باللوائح والقوانين التي نظمتها اللجنة».

وأوضح البنداق في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن اللجنة تسعى إلى حل إشكالية النقص الحاصل في أسطوانات الغاز من خلال العمل والتكاتف مع مراكز التوزيع التي بدورها تتخذ آلية تنظيمية لتوفير الأسطوانات للمستهلكين.

وكانت لجنة الوقود والغاز أعلنت وقف تزويد 13 محطة بالأسطوانات في نطاق مدينة بني وليد لمخالفتها التعليمات واللوائح المتفق عليها وبيع أسطوانات الغاز خارج المحطة، مما تسبب في أزمة داخل المدينة.

وخلال الفترة الماضية شهدت بعض المدن الليبية أزمات نتيجة نقص أسطوانات الغاز لأسباب مختلفة بعضها يرجع إلى انتشار عمليات التهريب، مما يفتح المجال للسوق السوداء، فضلاً عن عدم قدرة الشاحنات على الوصول لبعض المناطق بسبب غياب عمليات التأمين على الطرق الرئيسة.