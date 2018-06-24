مؤسسة النفط تجري تقييمًا لأضرار حرائق الخزانات في ميناء رأس لانوف

زار خالد بوخطوة مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس لجنة الطوارئ في الهلال النفطي ميناء رأس لانوف، لتقييم أضرار اشتعال النيران في خزانات للنفط بالميناء نتيجة الاشتباكات التي جرت الأسبوع الماضي.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن «الإخصائيين يقومون بدراسة المكان عن كثب بغية تقدير الموعد المناسب لاستئناف العمل بالميناء»، مؤكدة أنه «سيتم الإعلان عن ذلك للشعب الليبي ولسوق النفط العالمية في الوقت المناسب».
وأكدت المؤسسة أنه تم إخماد الحرائق في جميع الخزانات بحظيرة رأس لانوف، بعد طرد قوات الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى إبراهيم الجضران و«الميليشيات المتحالفة معه من المنطقة»، مشيرة إلى أنه رغم « جسامة الأضرار التّي لحقت بالخزانين 2 و 12، إلا أن فرق الإطفاء تمكّنت من إنقاذ خزاني النفط 5 و 6، مما سيسمح لنا بمتابعة عمليات التصدير».
وتقدمت المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر إلى الجنود الليبيين وفرق الإطفاء والصيانة في أنحاء ليبيا كافة، «ممن يخاطرون بحياتهم لإنقاذ ممتلكات الشعب الليبي».
ونشبت اشتباكات بين قوات الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية فرع الوسطى إبراهيم الجضران، وقوات الجيش الليبي، بعد محاولة الجضران السيطرة على الهلال النفطي بالكامل، إلا أن الجيش تمكن من استعادة المنطقة.