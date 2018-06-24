الكهرباء: 900 ميغاوات عجز متوقع.. وطرح الأحمال 5 ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 12:05 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بـ5050 ميغاوات، متوقعة عجزًا يقدر بـ900 ميغاوات.

وقالت الشركة في بيانٍ صادر عنها إن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة نحو 5950 ميغاوات، وهو يرتفع على التوليد المتاح بنحو 900 ميغاوات.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن طرح الأحمال سيكون في حدود 5 ساعات.

وكانت الشركة ناشدت المواطنين فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال في المحولات، مما يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع.
 

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