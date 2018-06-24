إيقاف الإمداد المائي للأحياء السكنية والمشاريع الزراعية بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 24 يونيو 2018, 10:24 صباحا

أكد رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى المهندس مصطفى محمد الشاوش، توقف الإمداد المائي لكافة الأحياء والمشاريع الزراعية والإسكانية بمنطقة سرت وضواحيها، نتيجة نقص المياه بالخزان الرئيسي إجدابيا.

وقال الشاوش في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إنه تم إيقاف الإمداد المائي لمشاريع غرب سرت جارف والقبيبة والغربيات وأبوهادي والغازي والغويزي والزيد والطويلة والسواوة، بناء على كتاب مدير موقع سرت الخزان القرضابية الرئيسي المهندس رمضان عبدالله، مشيرًا إلى إغلاق صمام الخروج لخزان القرضابية والاحتفاظ بكمية المياه المتبقية فيه كمخزون احتياطي لمدينة سرت.

من جهته، قال مدير موقع سرت بالجهاز مهندس رمضان محمد عبدالله، إن سبب إيقاف ضخ المياه يرجع إلى نقص المياه بخزان أجدابيا الرئيسي، حيث وصل المخزون إلى ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف لتر، مؤكدًا أن الإيقاف مستمر حتى تحقيق المعدل.

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