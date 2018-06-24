حفتر يلتقي عقيلة صالح والثني في الرجمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 09:30 صباحا

بحث القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في الرجمة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وكذلك المستجدات على الساحة الدولية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، «إن حفتر أكد ضرورة وضع حلول تخرج المواطن الليبي من عنق الزجاجة بما يكفل تحسين ظروفه المعيشية، وكذلك الاهتمام بملف النازحين والمناطق المحرَّرة، وضرورة العمل على إرجاع الحياة فيها»، مثمنًا كل الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وقدم رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة الموقتة، التهنئة للقائد العام والقوات المسلحة بـ«انتصار الاجتياح المقدس» لإعادة السيطرة على الهلال النفطي، وكذلك بـ«انتصارات القوات المسلحة في درنة واقتراب إعلان تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية»، بحسب البيان.

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