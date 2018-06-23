مرور بنغازي يقبل تسجيل السيارات بالصكوك المصدقة ويمهل أصحاب المركبات أسبوعا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 23 يونيو 2018, 11:06 مساء

قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى والمكلف بمكتب إعلام مديرية الأمن النقيب طارق الخراز، إن قسم المرور والتراخيص التابع للمديرية يقبل الصكوك المصدقة لإتمام إجراءات تسجيل مركباتهم الآلية.

وأوضح الخراز في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن أسبوع واحد فقط وتنتهي المهله التي أعطاها قسم المرور والتراخيص في بنغازي للمواطنيين الذين لم يسجلو إجراءات مركباتهم الآلية ابتداءِ من اليوم.

وأضاف الخراز، أن مديرية أمن بنغازي دعت كافة المواطنيين إلى إتمام تسجيل إجراءات مركباتهم الآلية في مدة لا تتعدى الأسبوعين بعد عيد الفطر، مشيرًا إلى إنه «بعد انتهاء المهلة لن يعتد بأي عذر».

وأكد الخراز، أن مديرية أمن بنغازي ستشرع في حجز المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية وبدون أوراق خاصة بملكية السائق للمركبة، محذرًا أصحاب المركبات من «القيادة بدون رخص، وإعطاء المركبات الآلية للأبناء صغار السن حتى لا يكونوا عرضة للمخالفات القانونية بقواعد وآداب المرور وحماية مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة من الآثار الناجمة عن الحوادث المرورية».

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