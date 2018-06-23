إصابة فتاة برصاصة عشوائية في درنة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 23 يونيو 2018, 10:14 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث

أصيبت فتاة تدعى بشرى خالد (20 عامًا) برصاصة عشوائية في أحد الأحياء السكنية بمدينة درنة شرق البلاد، أمس الجمعة.

ونُقلت الفتاة إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي بعد تلقيها الإسعافات الأولية بدرنة، حيث أصيبت برصاصة عشوائية في يدها اليمنى.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن بشرى تتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى، وحالتها الصحية مستقرة.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، قال في وقت سابق إن المعركة الرئيسة في مدينة درنة انتهت، وإن القوات تقاتل حاليًا جيوبًا في مساحة كيلو متر مربع.

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