البحث الجنائي بشحات: ضبط 3 عناصر «إرهابية» فارين من درنة

عناصر تابعة لمديرية أمن شحات (صفحة مديرية أمن شحات عبر الفيسبوك)

أعلن قسم البحث الجنائي شحات، اليوم السبت، القبض على «ثلاث عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم (داعش) الإرهابي بعد خروجهم من مدينة درنة».

ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال»، عن الناطق باسم مديرية أمن شحات، ملازم حسن بواكريم، أن «المضبوطين اعترفوا بارتكابهم جرائم قتل في مدينة درنة».

وأضاف أن العناصر الثلاثة أدلوا باعترافات تفصيلية تتعلق بأدوارهم التي «تنوعت بين خطف واغتيال، ونشر للفكر (الإرهابي) بين المواطنين، ومحاربة قوات الجيش».

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، قال في وقت سابق إن المعركة الرئيسة في مدينة درنة انتهت، وإن القوات تقاتل حاليًا جيوبًا في مساحة كيلو متر مربع.