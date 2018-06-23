تمهيدًا لشن غارات.. القوات الجوية تُحذّر من التحرك في بعض المناطق بدءًا من الاثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 08:32 مساء
تحذير للقوات الجوية من حركة أي وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة في بعض المناطق

حذّر آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقوات المسلحة الليبية، اللواء محمد المنفور، من حركة أي وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة في بعض المناطق التي تشن فيها القوات الجوية هجمات على «فلول الإرهابيين الهاربين من خليج سرت».

وشمل تحذير المنفور وفق تصريحات تليفزونية نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال»، المنطقة جنوب الهروج حتى تمسه وتربو، وفي الجنوب الشرقي حتى حدود ليبيا مع تشاد والسودان، اعتبارًا من منتصف يوم الإثنين 25 يونيو.

وأضاف أن غرفة عمليات القوات الجوية أصدرت تعليماتها بمطاردة «فلول الهاربين من المرتزقة والإرهابيين الذين فروا من منطقة خليج سرت تحت وطأة ضربات القوات المسلحة».

وأعلنت القوات المسلحة الليبية الخميس السيطرة الكاملة على منطقة الهلال النفطي بعد هجمات شنّتها قوات تابعة لرئيس حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران الخميس 14 يونيو.

وخلال الأيام السبعة التي شهدت المواجهات تكبد الاقتصاد الليبي خسائر وصلت إلى 33 مليون دولار في اليوم، جرّاء فقدان 450 ألف برميل يوميًا، فضلاً عن تكلفة بمئات الملايين من الدولارات لإعادة الإعمار.

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