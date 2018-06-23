لجنة الأزمة: انتهاء مشكلة نقص البنزين في بني وليد

محطات وقود في بني وليد (لجنة أزمة الوقود والغاز)

أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، اليوم السبت، انتهاء مشكلة نقص البنزين في مدينة بني وليد، في أعقاب الحد من عمليات التهريب.

وأشارت اللجنة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إلى توافر مادة وقود الديزل في محطات بني وليد، بالإضافة إلى انتهاء أزمة البنزين في المدينة.

وأضافت أن باقي المناطق، خاصة العاصمة طرابلس ستشهد خلال هذا الأسبوع انفراجة في أزمة الوقود خاصة مادة الديزل، وذلك بعد الحد من عمليات التهريب.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد بالرحيم، قال إن كميات الوقود التي جرى ضبطها قبل تهريبها خلال العام الماضي 2017 بلغ حوالي 25 مليون لتر، كانت في طريقها إلى دول الجوار.

وشهدت الفترة الماضية معاناة بعض المدن الليبية، نتيجة نقص الوقود لأسباب مختلفة بعضها يرجع إلى انتشار عمليات التهريب، مما يفتح المجال للسوق السوداء، فضلاً عن عدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى بعض المناطق بسبب غياب عمليات التأمين على الطرق الرئيسة.