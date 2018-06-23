تعرّف على أسعار الدولار بالسوق السوداء

العملة المحلية تسجل 6.54 دينار مقابل 6.56 دينار أمس الجمعة

سجل سعر صرف الدولار استقرارًا نسبيًا أمام الدينار في تعاملات السوق السوداء، اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وسجلت العملة الأميركية (الدولار) 6.54 دينار، مقابل 6.56 دينار أمس الجمعة، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لكنّ أسعار العملات الأجنبية الرئيسة شهدت تباينًا، إذ سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم إلى 8.75 دينار، مقارنة بـ8.65 دينار الجمعة، كما صعد سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى 7.68 دينار، مقابل 7.59 دينار خلال الفترة نفسها.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسبوع الماضي حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال ستة أسابيع.

أسعار العملات الأجنبية