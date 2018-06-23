تكليف العقيد سالم محمد عمر ماضي مديرًا لأمن أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 23 يونيو 2018, 06:49 مساء
مراسم تسليم واستلام بين المدير السابق والجديد لأمن أجدابيا. (الإنترنت)

كلف وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، العقيد سالم محمد عمر ماضي مديرًا جديدًا لمديرية أمن أجدابيا بعد إعفاء العقيد عبدالحميد حسن الشيلابي من مهامه.

وأقيم اليوم السبت بمقر ديوان مديرية أمن أجدابيا مراسم التسليم والتسلم بين الشيلابي وماضي بحضور عميد بلدية أجدابيا العقيد سعد العكوكي الذي ترأس مراسم التسليم والتسلم، حيث أعرب المدير السابق عن ترحيبه بقرار وزير الداخلية بشأن إعفائه وتكليف خلفٍ له.

يشار إلى أن العقيد عبدالحميد حسن الشيلابي تم تكليفه من قبل وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة قبل ثلاثة أيام خلفًا لمدير أمن أجدابيا السابق العقيد رمضان مصطفى الزوام قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه.

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