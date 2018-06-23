بعد توقف لمدة عام.. دخول الوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الزاوية للشبكة العامة

الوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء الزاوية تدخل حيز التشغيل بقدرة إنتاجية 160 ميغاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء الزاوية الخدمة على الشبكة العامة بقدرة إنتاجية 160 ميغاوات، بعدما أجريت لها أعمال صيانة بفرق فنية ليبية بعد توقف دام لمدة عام، وذلك في إطار جهود ومحاولات الشركة للتقليل من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

وأشار مدير محطة كهرباء الزاوية المزدوجة، عبدالمجيد القاضي، إلى أن الوحدة الغازية الرابعة دخلت التشغيل بداية هذا الأسبوع بعد توقف استمر لأكثر من سنة، بقدرة 160 ميغاوات.

وأضاف القاضي في بيان أن تركيب الوحدة الرابعة على الشبكة العامة يرفع قدرات المحطة إلى 210 ميغاوات، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشغيل مولد البخار التابع للوحدة بقدرة 50 ميغاوات.

وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.