صالح إفحيمة: تشكيل لجنة لوضع خارطة طريقة لآلية عمل مجلس النواب خلال الفترة القادمة

قال عضو مجلس النواب عن دائرة خليج السدرة، صالح إفحيمة، إن أعضاء المجلس شكلوا لجنة لوضع خارطة طريق لآلية عمل المجلس واقتراح جداول أعمال الجلسات خلال الفترة القادمة، متوقعًا أن تفتتح اللجنة اجتماعاتها في مدينة بنغازي خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح إفحيمة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن اللجنة جرى تشكيلها عبر الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن «كل دائرة اختارت من يمثلها»، وأن «من لديه الرغبة في الحضور من غير أولئك الذين تم اختيارهم يستطيع الانضمام إلى اللجنة».

وأضاف أن «كل دائرة أرسلت الأسماء لأحد النواب الذي تم تكليفه بتسجيل الأسماء»، لافتًا إلى «إعلان التشكيلة شبه النهائية للجنة أمس الجمعة»، إلا أنه «لم يتبق على اكتمالها إلا أن تتفق الدائرتان الثانية والسادسة على ممثليهما» في اللجنة.

وذكر إفحيمة أن الدائرة الأولى اختارت ممثليها في اللجنة وهما: مفتاح الشاعري وطلال الميهوب، والدائرة الثالثة: إبراهيم الدرسي وعصام الجهاني وبدرالنحيب وسعد البدري وسهام سرقيوه، والدائرة الرابعة: فتحي القباصي، والدائرة الخامسة: صالح إفحيمة ومعاذ رافع وحسن الزرقا.

وأضاف أن الدائرة السابعة يمثلها كل من: المهدي الأعور وعبدالقادر حسن، والدائرة الثامنة: سليمان الحراري، والدائرة التاسعة: محمد منصور الحنيش وحسن البرغوثي، والدائرة العاشرة: يوسف الفرجاني وحسن جاب الله، والدائرة الحادية عشرة: أيمن سيف النصر وفوزية أبوغالية، والدائرة الثانية عشرة: عزالدين أبوراوي وعلي المجدوب، والدائرة الثالثة عشرة: المبروك الكبير وعبدالمنعم بلكور وعائشة شلابي.