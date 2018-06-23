البحرية الليبية تنقذ 25 مهاجرًا غير شرعي شمال زوارة

إنقاذ 25 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية (البحرية الليبية)

أعلنت القوات البحرية الليبية، السبت، إنقاذ 25 مهاجرًا غير شرعي من أربع جنسيات أفريقية (السنغال وغينيا ومالي وساحل العاج) قبالة سواحل ليبيا، في عملية عبور إلى أوروبا بالبحر المتوسط خلال رحلات محفوفة بالمخاطر.

وأشار بيان للقوات البحرية إلى أن دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس (زورق رأس جدير) أنقذت اليوم السبت 25 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم ثلاثة أطفال وست نساء، كانوا على متن قارب مطاطي شمال منطقة زوارة.

وأوضح أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء طريق السكة.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

إنقاذ 25 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية (البحرية الليبية)

إنقاذ 25 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية (البحرية الليبية)