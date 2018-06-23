جماعة مسلحة تسطو على سيارة إطفاء شاركت في إخماد حرائق الهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 03:49 مساء
شاحنات الإطفاء خلال مشاركتها في إخماد حرائق خزانات النفط بمنطقة الهلال النفطي (شركة البريقة)

قالت لجنة أزمة الوقود والغاز أن شاحنة إطفاء تابعة لشركة البريقة تعرضت لعملية سطو بمنطقة تاجوراء، خلال عودتها إلى طرابلس، بعد أن شاركت في إطفاء الحرائق بخزانات الهلال النفطي.

وأوضحت اللجنة التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه خلال عودة أربعة شاحنات حديثة الصنع إلى طرابلس بعد انتهاء مهمتها في إخماد الحرائق بمنطقة الهلال النفطي، قامت مجموعة مسلحة بالسطو على إحدى الشاحنات.

ولم يحدد بيان اللجنة هوية تلك المجموعة، لكنه أكد أن مصير الشاحنة مازال مجهولا حتى الآن، وأشار إلى قيام غرفة عمليات تاجوراء بتوفير الحماية لباقي الشاحنات والفريق المصاحب بعد أن تلقوا بلاغا بالحادث.

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