السفير البريطاني يجدد استعداد بلاده للمساهمة في حل الاختناقات السياسية والاقتصادية بليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا إضافة إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي.

وجدد السفير البريطاني خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، التزام بلاده بدعم جهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتقديم كل المساعدة لإنجاح مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

كما أبدى السفير البريطاني استعداد بلاده للمساهمة في حل الاختناقات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتقديم ما يطلب منها في هذا الشأن، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جانبه، رحب السراج بالسفير البريطاني، مشيراً إلى أن هناك الكثير من ملفات التعاون المشترك والتفاهمات التي تحتاج الى تفعيل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على آلية فعالة للتواصل والتنسيق بين البلدين الصديقين، كما اتفق الطرفان على ضرورة المضي قدمًا على طريق الحل السياسي للأزمة الليبية.