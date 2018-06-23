اتحاد عمال النفط يشيد بجهود رجال الإطفاء في إخماد حرائق الخزانات

لقطة جماعية لرجال الأطفال من شركات الهروج وراس لانوف وسرت والواحة بعد نجاجهم في إطفاء حرائق الخزانات النفطية (اتحاد عمال النفط)

نشر الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز صورة جماعية لرجال الاطفاء الذين شاركوا في إخماد الحريق في خزانات النفط بمنطقة الهلال النفطي، مشيدا بجهودهم في هذا الخصوص.



وقال الاتحاد في تعليق على صفحته بموقع فيسبوك إن مشاركة رجال الإطفاء الليبيين الذين وصفهم بأنهم «رجال بحجم الوطن» شملت كل من شركة رأس لانوف والواحة والهروج وسرت.



وأضاف إن هذه المشاركة تعبر عن معاني «حب الوطن والتضحية بالأرواح من أجله، وتجسد فعليا مانردده في نشيدنا الوطني «إننا ياليبيا لن نخذلك».

اقرأ أيضا: بالصور.. جهود «رجال الأزمة» في محاصرة حرائق الهلال النفطي