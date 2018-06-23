بالصور.. «الهلال الأحمر» ينظم مسابقة دراجات هوائية لفئة الأطفال في أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 02:44 مساء
جانب من مسابقة الهواة لركوب الدراجات ضمن مسابقة الهلال الأحمر في أوباري

نظم «الهلال الأحمر» الليبي فرع أوباري، اليوم السبت، مسابقة دراجات هوائية لفئة الأطفال بالتعاون مع نادي التسامح الرياضي.

وقالت الأمانة العامة لـ«الهلال الأحمر» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المسابقة امتدت مسافة 1 كلم من بلدة توش إلى المركز الصحي جرمة.

جانب من مسابقة الهواة لركوب الدراجات ضمن مسابقة الهلال الأحمر في أوباري
جانب من مسابقة الهواة لركوب الدراجات ضمن مسابقة الهلال الأحمر في أوباري
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