مديرية أمن رأس لانوف تدعو ضباطها وموظفيها إلى الالتحاق بأعمالهم

مدير مديرية أمن راس لانوف العقيد عبد السلام الحسوني

دعت مديرية أمن رأس لانوف، الضباط وضباط الصف والموظفين إلى الالتحاق بأعمالهم.

وقال مدير الأمن، العقيد عبد السلام عبد الحفيظ الحسوني، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الأوضاع الأمنية بالمنطقة هادئة ومستقرة، (..) على كافة الضباط وضباط الصف الالتحاق بالعمل بالمديرية ومراكز الشرطة التابعين لها فورًا».

وهدد مدير أمن رأس لانوف، المتخلفين عن مباشرة أعمالهم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونشبت اشتباكات بين قوات الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، إبراهيم الجضران، وقوات الجيش الليبي، بعد محاولة الجضران السيطرة على الهلال النفطي بالكامل، إلا أن الجيش تمكن من إبعاده عنها.

وقال مصدر محلي بالنوفلية إن قوة عسكرية مسلحة تابعة للجيش داهمت الليلة الماضية عددًا من المنازل ببلدة النوفلية بسبب انضمام أبنائهم إلى قوات الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى إبراهيم الجضران خلال هجومها الأخير على الموانئ النفطية.