الأرصاد: طقس معتدل يميل إلى الارتفاع بدءًا من الإثنين

مناطق الشمال الغربي:

تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبيًا على أغلب المناطق لتتراوح بين (27 –34) مْ وتسجل ارتفاعًا يوم الإثنين على الدواخل مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجبل الغربي وأبونجيم قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

مناطق الشمال الشرقي

فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الخليج وأجدابيا تصحبها خلايا من السحب الرعدية، فيما تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبيا على أغلب المناطق حيث تتراوح بين (25 – 30) وتصل إلى (39) على جالو والجغبوب.