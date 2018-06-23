الأرصاد: طقس معتدل يميل إلى الارتفاع بدءًا من الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 01:43 مساء

مناطق الشمال الغربي:

تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبيًا على أغلب المناطق لتتراوح بين (27 –34) مْ وتسجل ارتفاعًا يوم الإثنين على الدواخل مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الجبل الغربي وأبونجيم قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

مناطق الشمال الشرقي
فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الخليج وأجدابيا تصحبها خلايا من السحب الرعدية، فيما تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبيا على أغلب المناطق حيث تتراوح بين (25 – 30) وتصل إلى (39) على جالو والجغبوب.

مناطق الجنوب الغربي:
تتكاثر السحب على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تكون جيدة على الجفرة وأقصى الجنوب الغربي، ما يؤدى إلى جريان بعض الأودية المحلية. وتتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على أغلب المناطق بين 30-36، وتصل هذا اليوم على غات وغدامس بين 38-41 وتنخفض يوم الغد على غات.

مناطق الجنوب الشرقي:
تتراوح درجات الحرارة التي لا زالت مرتفعــة عـلى أغـلب المناطـق بين 40 – 43، مع تكاثر للسحب من حين لآخر على تازربو والكفرة، وتسجل انخفاضًا بسيطًا وتدريجيًا خلال اليومين القادمين.

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