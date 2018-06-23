9.9 مليار دولار إيرادات النفط والغاز خلال 5 أشهر

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حجم الإيراد النقدي من بيع النفط بلغ 9.9 مليار دولار خلال خمسة أشهر، حسب خطاب بعثت به إلى مجلس النواب في 20 من شهر يونيو الجاري.

ونقلت قناة ليبيا الاقتصادية عن خطاب المؤسسة أنه خلال الفترة من أول يناير وحتى 31 مايو الماضي وصل حجم الإيراد النقدي المحصل جراء البيع المباشر للنفط والغاز والمنتجات النفطية والبتروكيماويات 9 مليارات و 908 ألف دولار.

وأشارت إلى أن هذا الإيراد النقدي يتضمن ما سددته الشركات في صورة إيجارات سطحية وضرائب وإتاوات من الشركات الأجنبية صاحبة عقود الامتياز والمشاركة.