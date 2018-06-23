انتشال 5 جثث من منطقة الهلال النفطي

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 23 يونيو 2018, 12:59 مساء

انتشل الهلال الأحمر فرع أجدابيا، اليوم السبت، 5 جثث من منطقة الهلال النفطي، عقب الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الآمر السابق لقوات حرس المنشآت النفطية - فرع الوسطى، إبراهيم الجضران.

وقال مصدر أمني في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، إن إحدى هذه الجثث كانت لأحد أفراد القوات المسلحة، فيما تتبع جثة ثانية أحد أفراد قوات الجضران، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وأشار إلى أن الجثة الثالثة تعود إلى مهاجر سري واثنتين لم يجر التعرف عليهما، مؤكدًا أنه جرى تسليم الجثث إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي.

وأوضح المصدر أنه تم العثور على ثلاث جثث تعود إلى أشخاص من ذوي البشرة السمراء كانوا يقاتلون مع إبراهيم الجضران مدفونين بشكل غير لائق، لافتًا إلى أنه تم دفنهم بشكل صحيح في نفس المكان.

وأثنى المصدر الأمني على مجهودات الهلال الأحمر في مدينة أجدابيا في استخراج ونقل الجثث إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي.

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