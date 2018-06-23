لودريان يزور القاهرة أواخر الشهر الجاري لبحث الأوضاع فى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 10:09 صباحا
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ونظيرته السويدية مارغوت وولستروم في مؤتمر صحافي مشترك.

أعلنت وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، أن الوزير جون ايف لودريان سيزور القاهرة أواخر الشهر الجاري، في إطار جولة خارجية لبحث الأوضاع في ليبيا.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها الجمعة، إن لودريان سيقوم بجولة خارجية خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو تشمل مصر وقبرص واليونان.

ومن المتوقع أن يجرى لودريان مباحثات بالقاهرة مع وزير الخارجية سامح شكرى لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الملف الليبى وجهود تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعا خلال زيارة إلى أنجامينا أوائل الشهر الجاري إلى «فعل كل شيء» من اجل تنفيذ «التعهدات» التي قطعتها الاطراف الليبية خلال اجتماعهم في باريس في 29 مايو ولاسيما تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبيل نهاية العام.

وقال الوزير الفرنسي إن «اجتماع باريس الاخير (بشأن ليبيا) كان محطة مهمة لأن هناك تعهدات قطعها هذا الطرف وذاك ومن بينها خصوصا جدول زمني» حدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 10 ديسمبر.
وفي 29 مايو جمع مؤتمر باريس لأول مرة الأطراف الأربعة الرئيسيين في الأزمة الليبية، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

واتفق القادة الليبيون الأربعة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر وتعهدوا احترام نتائجها، كما اتفقوا على توحيد مؤسسات الدولة ومن بينها خصوصا البنك المركزي.

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