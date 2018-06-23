شركة سرت النفطية تدعو موظفي «الهروج» و«رأس لانوف» العودة إلى أعمالهم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 09:38 صباحا

دعا رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتوزيع النفط والغاز، عبدالله شويقي، الموظفين في شركتي رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، والهروج للعمليات النفطية، للعودة إلى ممارسة أعمالهم.

وأضاف شويقي في تسجيل مصوَّر نشرته شعبة الإعلام الحربي الجمعة، أن القوات المسلحة قامت بتأمين مواقع عمليات الشركتين، «لذا أدعو كل مَن يهمهم الخوض في معركة البناء العودة إلى أعمالهم بالتنسيق مع إدارات شركاتهم».

وكان مراقب عمليات الإطفاء بشركة سرت، منسق لجنة الطوارئ بمنطقة الهلال النفطي مصطفى الزغيد، أكد السيطرة الكاملة والتامة على حريق خزانات النفط بحظيرة شركة الهروج.

ونشبت اشتباكات بين قوات الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، إبراهيم الجضران، وقوات الجيش الليبي، بعد محاولة الجضران السيطرة على الهلال النفطي بالكامل، إلا أن الجيش تمكن من إبعاده عنها.

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