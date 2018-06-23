مستشفى الجلاء بنغازي يستقبل 20 جريحًا من الجيش

بنغازى - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 23 يونيو 2018, 01:50 صباحا

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث 20 جريحًا من الجيش الليبي من معارك الهلال النفطي ومدينة درنة شرق البلاد خلال يومين فقط.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ«بوابة الوسط»، السبت، إن «جرحى الجيش وصلوا إلى المستشفى بين يومي الخميس والجمعة، وإصاباتهم بين البسيط والمتوسط والحرج، وغالبيتهم تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفىات الميدانية ومن ثم جرى تحويلهم إلى الجلاء في بنغازي».

يشار إلى أن مركز بنغازي الطبي استقبل الخميس 25 جريحًا من جنود القوات المسلحة ، الذين تعرضوا لإصابات خلال عملية تحرير منطقة الهلال النفطي.

يذكر أن الناطق باسم القيادة العامة للقـوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، قال الخميس إن «10 شهداء من الجيش سقطوا  في عملية تحرير الهلال النفطي، على رأسهم العقيد محمد البرغثي».

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