بنغازي الطبي يستقبل 25 جريح من قوات الجيش

استقبل مركز بنغازي الطبي أمس الخميس 25 جريحا من جنود القوات المسلحة والذين تعرضوا لإصابات خلال عملية تحرير منطقة الهلال النفطي.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمركز خليل قويدر «حالة الجرحى ما بين المتوسطة والبسيطة والمستقرة».

وأكد قويدر، أن الأطقم الطبية بالمركز قامت بإجراء التحاليل الكاملة للجرحى وتخصيص قسم لمتابعة أوضاعهم الصحية.

يذكر أن الناطـق باسم القـيادة العامة للقـوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، قال أمس الخميس إن «10 شهداء من الجيش سقطوا في عملية تحرير الهلال النفطي، على رأسهم العقيد محمد البرغثي».