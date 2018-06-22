بالفيديو: منسق لجنة الطوارئ بالهلال النفطي يؤكد السيطرة الكاملة على حريق خزانات النفط

أكد مراقب عمليات الاطفاء بشركة سرت و منسق لجنة الطوارئ بمنطقة الهلال النفطي مصطفى الزغيد «السيطرة الكاملة و التامة على حريق خزانات النفط بحظيرة شركة الهاروج».

وقال الزغيد في مقطع فيديو نشره على موقع «فيسبوك» الجمعة إن «مجموعة الإطفاء بشركة الهاروج وشركة سرت تمكنو من إخماد حريق الخزان رقم 6 والخزان رقم 5».

وأشار مصطفى الزغيد إلى أن «الخزان رقم 2 جرى أخماد الحريق فيه قبل الخزان 6 و5 ولكنه تضرر بشكل كامل».

وقدم منسق لجنة الطوارئ بمنطقة الهلال النفطي الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة الليبية لتضحياتهم من أجل حماية المنشآت النفطية وإلى جميع العاملين بالهلال النفطي الذين ساهمو في إخماد الحريق.

ولفت منسق لجنة الطوارئ بمنطقة الهلال النفطي مصطفى الزغيد إلى أن «حماية المنشآت النفطية مسؤولية كل الليبيين».