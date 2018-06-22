المشير حفتر يكشف عن موقفه من مشاركة «جماعة الإخوان والمقاتلة» في الانتخابات

كشف القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، عن موقفه من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراءها في شهر ديسمبر من هذا العام.

وقال المشير خليفة حفتر لمجلة «الأهرام العربي» المصرية «الذى ينظم العملية الانتخابية هو قانون الانتخابات، وهو الذى يضع شروط الترشح، وهذا أمر يختص به مجلس النواب دون سواه».

وأضاف: «إذا حدث تحت أى ظرف أن أجاز القانون لهذه التنظيمات أن تترشح فإن قرار فوزها من عدمه يبقى فى يد الليبيين أصحاب السيادة».

ورأى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إلى أن «الليبيون بحكم التجربة المريرة التى مروا بها لن يلدغوا من جحر واحد مرتين».