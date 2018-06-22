وفد منطقة طبرق العسكرية يتفقد جرحى الجيش

طبرق - بوابة الوسط : فراس بن علي | الجمعة 22 يونيو 2018, 09:51 مساء

تفقد وفد من منطقة طبرق العسكرية  جرحى القوات المسلحة الذين يتلقون العلاج بمركز طبرق الطبي جراء الاشتباكات الدائرة بمدينة درنة.

وقال آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء عمر المسماري في كلمة وجهها للجرحى «أنتم كنتم أبطالًا أشاوس قاتلتم العدو حتى آخر لحظة وسيفخر بكم أهلكم وأبناؤكم وأحفادكم من بعدكم وكنتم نعم الرجال الأبطال واستجبتم لنداء الوطن ولنداء القائد العام بضرورة تحرير الوطن من الإرهاب والتطرف وأن ليس لهم مكان بيننا».

وأضاف: «هؤلاء الجرحى جزء بسيط من الكثيرين الذين ضحوا من أجل الوطن وكانوا سباقين لحماية الوطن ومقدراته وكرامته شعبه».

وقدمت عدد من باقات الورود للجرحى الذين يتواجدون بقسم العزل بمركز طبرق الطبي بحضور فرع التوجيه المعنوي للجيش وعدد من الضباط وضباط الصف التابعين لمنطقة طبرق العسكرية.

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