اجتماع أمني يبحث إعادة تشغيل المواقع الإنتاجية في الهلال النفطي

آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم يجتمع مع آمر حرس المنشآت النفطية اللواء ناجى المغربي

عقد آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم اجتماعًا، اليوم الجمعة، مع آمر حرس المنشآت النفطية اللواء ناجى المغربي؛ لبحث إعادة تشغيل المواقع الإنتاجية في الهلال النفطي.

وذكر منشور مقتضب لصفحة «شعبة الإعلام الحربى» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاجتماع جاء لغرض إعادة تشغيل المواقع الإنتاجية وتأمين عودة العاملين إلى مساكنهم وأعمالهم .

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في وقت سابق الجمعة، إنه يأمل في أن يستأنف العمل يميناءي رأس لانوف والسدرة خلال «اليومين المقبلين».

وأشار صنع الله الذي كان يتحدث للصحفيين قبل اجتماع أوبك في فيينا، إلى أنه تمت السيطرة بشكل كامل على حريق ثالث محدود اندلع بصهريج تخزين ثالث في رأس لانوف الخميس.

وأعلنت القوات المسلحة الليبية أمس الخميس السيطرة الكاملة على منطقة الهلال النفطي بعد هجمات شنّتها قوات تابعة لرئيس حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران الخميس 14 يونيو.