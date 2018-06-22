المشير حفتر: نحن أول من طالب بإجراء انتخابات وهذا موقفي من الترشح للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يونيو 2018, 08:37 مساء

اعتبر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أن الحديث عن ترشحة للانتخابات الرئاسية في ليبيا أمر «سابق لأوانه»، مشيراً إلى أنه عندما تتوفر الشروط الدستورية ويصدر قانون الانتخابات ويفتح باب الترشح عندئذ سيعلن موقفه.

وقال المشير خليفة حفتر لمجلة «الأهرام العربي» المصرية «نحن أول من طالب بإجراء انتخابات، وفى جميع تصريحاتنا ولقاءاتنا المحلية والدولية نعلن تمسكنا بالمسار الديمقراطى لبناء الدولة المدنية ومن فاته الاستماع إليها أو قراءتها عليه أن يراجعها».

وحول موقف الجيش كمؤسسة من الانتخابات قال: «المبدأ الثابت للجيش أنه لا يخضع إلا لرئيس منتخب من الشعب عبر صناديق الاقتراع».

وأكد المشير حفتر إلى أن «الجيش الليبى كمؤسسة عسكرية نظامية غير معنى بالعملية الانتخابية إلا من جانب واحد، وهو أن يتولى رئيس الدولة المنتخب منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أما مسألة انتشاره الأفقى فى البلاد فلا علاقة لها بالانتخابات».

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