أميركا تُهدد بنقض الأحكام البطيئة لمنظمة التجارة العالمية

خلاف جديد بين الرئيس الأميركي والمجتمع الدولي في الحرب التجارية التي أعلنها منذ انتخابه

أبلغ السفير الأميركي دينيس شيا، منظمة التجارة العالمية، الجمعة، أن أحكام الاستئناف يُمكن نقضها إذا استغرقت أكثر من الـ90 يومًا المسموح بها، ملقيًا بتحدٍ جديد لنظام المنظمة في إنفاذ قواعد التجارة العالمية.

وتعتمد قواعد منظمة التجارة تقليديًا على «الإجماع السلبي»، حيث يمكن فقط منع قرار إذا عارضته كل دولة عضو.

وقال «شيا» لهيئة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة إن الأحكام التي يصدرها جهاز الاستئناف بالمنظمة، وهو بمثابة المحكمة العليا للتجارة العالمية، تصبح غير سارية إذا استغرقت أكثر من 90 يومًا.

وتابع: «اختيار جهاز الاستئناف انتهاك قواعد (منظمة التجارة لتسوية النزاعات) وإصدار تقرير بعد انتهاء مهلة التسعين يومًا ستكون عاقبته أن يصبح هذا التقرير غير صالح كتقرير لجهاز الاستئناف يمكن استخدامه لأغراض إجراءات اعتماد الإجماع السلبي الاستثنائي».