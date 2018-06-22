سالفيني يصل طرابلس الاثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يونيو 2018, 07:44 مساء
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني. (الإنترنت)

نقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر إعلامية ترجيحها أن يصل نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، إلى طرابلس الاثنين المقبل، في زيارة قصيرة تستغرق ساعات، هي الأولى لمسؤول رفيع في حكومة تحالف (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) إلى ليبيا.

ووفق صحيفة «لاريبوبليكا»، فإن أجندة الزيارة الخاطفة للمسؤول الإيطالي تتضمن لقاءات في طرابلس مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ونائبه في المجلس، أحمد معيتيق، إضافة إلى وزير الداخلية، عارف الخوجة.

وأعلن سالفيني، في السابق، أنّه سيكون قريبًا في طرابلس لبحث 3 ملفات رئيسة هي «قضية الهجرة، وتأكيد الصداقة بين البلدين والتعاون الاقتصادي للاستثمار في الطرق والبنية التحتية والمستشفيات»، حيث أشار إلى أن زيارته إلى ليبيا «لن تقتصر على الحديث عن المهاجرين وقوارب الهجرة»، بل أيضا عن شراكة اقتصادية للاستثمار بين روما وطرابلس.

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