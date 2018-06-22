قبيل قمة بروكسل.. السراج يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي

رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإيطالي

تلقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي، تناولت آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسبل تطوير وتنمية التعاون بين البلدين، وذلك قبل قمة بروكسل المزمع عقدها الأحد بشأن قضية الهجرة غير الشرعية.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق في ليبيا. بينما أكد السراج على العلاقات المميزة بين البلدين، منوهاً بما تبذله إيطاليا من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة الراهنة.

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وبحث الجانبان خلال المكالمة عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وموضوع الهجرة غير الشرعية، حيث اتفقا على أهمية إيجاد حلول شاملة للمشكلة تأخذ في الاعتبار أبعادها الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

ولا تزال إيطاليا متمسكة بموقفها المتشدد من منظمات غير حكومية تساعد مهاجرين في البحر المتوسط وذلك قبل 48 ساعة من قمة أوروبية مصغرة ببروكسل يتوقع أن تشهد أجواءً متوترة حول ملف الهجرة الذي ينقسم حوله الأوروبيون.