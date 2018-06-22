تراجع طفيف للدولار في السوق السوداء

أسعار العملات الأجنبية

سجل سعر صرف الدولار تراجعًا طفيفًا أمام الدينار في تعاملات السوق السوداء، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس الخميس.

واستردت العملة المحلية 8 قروش، حيث سجل الدولار 6.56 دينار، مقابل 6.64 دينار أمس الخميس، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

التراجع الطفيف لازم العملات الأجنبية الرئيسة، إذ سجل الجنيه الإسترليني انخفاضًا أيضًا في تعاملات اليوم إلى 8.65 دينارات، مقارنة بـ8.67 دينارات الخميس، كما بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.59 دينارات، مقابل 7.68 دينارات خلال الفترة نفسها.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسبوع الماضي حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا يزال السوق يترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال 6 أسابيع.